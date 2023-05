Real Madrid e PSG su Mourinho. Il tecnico aspetta di incontrare i Friedkin prima di dare una risposta

AS ROMA NEWS – José Mourinho e Zinedine Zidane sono i due candidati principali alle panchine di Real Madrid e Paris Saint Germain nel caso in cui i due club dovessero cambiare guida tecnica, cosa piuttosto probabile per motivi diversi.

Lo Special One, che ha già declinato una proposta del Chelsea, vuole prima parlare con i Friedkin e capire quali sono i piani del club per poi prendere una decisione, riferisce Sport Mediaset.

Nel caso in cui i texani non dovessero fornirgli rassicurazioni sulla loro volontà di costruire una rosa all’altezza, uno dei due top club sopracitati potrebbe essere la prossima destinazione dell’allenatore portoghese.

Fonte: Sportmediaset