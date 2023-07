Renato Sanches, decide Mou: possibile offerta in prestito, serve un taglio di stipendio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il nome di Renato Sanches è tornato di moda in casa Roma. Il giocatore portoghese, 25 anni, è stato proposto ai giallorossi da Mendes, agente del centrocampista, dopo la stagione deludente al PSG.

Sanches era stato corteggiato a lungo dal Milan la scorsa estate, ma poi il blitz dei parigini avevano cambiato le carte in tavola. Sotto la Torre Eiffel però il mediano non ha incantato, complici dei guai fisici che lo hanno limitato.

Ora il calciatore è stato proposto alla Roma, a caccia di un rinforzo di quel tipo per la mediana del prossimo anno: sarà decisivo il parere di Josè Mourinho, a cui spetterà l’ultima parola. Se lo Special One darà l’ok, Tiago Pinto si farà avanti con una proposta in prestito con diritto di riscatto. Una formula che permetterebbe ai giallorossi di valutare Sanches per un anno.

Il giocatore però dovrà acconsentire a un taglio dello stipendio: attualmente percepisce 6 milioni di euro all’anno, salario che non potrebbe permettersi in giallorosso.

Fonte: Calciomercato.com