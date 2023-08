Renato Sanches in attesa. Solet nel mirino, ma il Salisburgo spara alto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Per il centrocampista la Roma resta in attesa del via libera definitivo del PSG al prestito con diritto di riscatto per Renato Sanches.

L’affare sembra avviato alla conclusione, anche se ormai questa impressione va avanti da settimane senza la definitiva fumata bianca. I giornali oggi affermano che entro domenica, o al massimo l’inizio della prossima settimana, il giocatore portoghese volerà nella Capitale per diventare un giocatore giallorosso a tutti gli effetti.

Tiago Pinto sta inoltre cercando un difensore centrale con cui completare la rosa: sul braccetto di sinistra Llorente sarà il titolare in tandem con Ndicka, mentre manca un giocatore in grado di dare il cambio a Mancini, ma anche a Smalling al centro della difesa.

Piacciono Demiral in uscita dall’Atalanta e soprattutto Solet del Salisburgo: gli austriaci però hanno fissato il prezzo a 20 milioni di euro per il 23enne francese, troppi per la Roma.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica