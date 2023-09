Renato Sanches, l’infortunio non c’è ma preoccupa Mourinho

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Quadro pre-lesivo alla coscia destra“. E’ questo il bollettino medico che filtra da Trigoria riguardo allo stop di Renato Sanches, che nel corso del primo tempo di Sheriff-Roma ha deciso di uscire dal campo per un fastidio muscolare.

Insomma, la lesione non c’è, ma potrebbe manifestarsi se il giocatore non prendesse le dovute precauzioni. Da qui la scelta di fermare subito il centrocampista, tenerlo a riposo per una settimana e poi effettuare nuovi controlli.

L’infortunio, di fatto, non c’è. Si tratta piuttosto di uno stop preventivo. Ma questo non fa che preoccupare ancora di più Josè Mourinho. L’eccessiva prudenza o, peggio ancora, la tendenza a spaventarsi potrebbe rappresentare un freno per la stagione di Renato Sanches, che per guadagnarsi la conferma nella Capitale dovrà certamente aumentare sensibilmente la continuità.

Il suo riscatto diventerà automatico solo nel caso in cui il centrocampista riuscisse a garantire un certo numero di presenze, che al momento sembrano quasi impossibile da raggiungere. Il ritorno in campo di Sanches dipenderà molto dal calciatore stesso: l’ultima partita prima della pausa per le nazionali si giocherà l’8 ottobre a Cagliari. Il club e il giocatore decideranno di comune accordo se aspettare o meno la sosta prima di tornare a giocare.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Tuttosport