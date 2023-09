Roma alla prova del Toro

AS ROMA NEWS – Continuare a vincere. E’ questa la mission della Roma, che dopo la falsa partenza in campionato è chiamata a rimontare posizioni in classifica e a evitare ulteriori passi falsi che rendano il suo cammino verso il vertice sempre più difficoltoso.

La partita di stasera però è di quelle particolarmente insidiose: il Torino di Juric, specialmente in casa, è una squadra che concede molto poco, che lotta in ogni zona del campo e che possiede giocatori tecnicamente validi che possono incidere nell’inerzia del match.

La Roma, priva di Smalling, appare fragile in difesa: il terzetto formato da Mancini, Llorente e Ndicka per ora ha retto anche grazie alla modestia degli avversari affrontati. Stasera sul campo del Toro dovranno dimostrare di essere una retroguardia affidabile anche contro Zapata e compagni. A dargli una mano però dovrà essere però tutta la squadra, a cominciare dal centrocampo, chiamato a garantire una certa copertura alla difesa.

E se le fasce laterali dovranno dare più qualità alla manovra, anche in fase di spinta, al momento è l’attacco la vera certezza di questa squadra: Dybala e Lukaku partiranno di nuovo titolari, e da loro due possono uscire da un momento all’altro le giocate in grado di dare la svolta alla partita. Affidarsi però solo e soltanto a due calciatori, per quanto superiori alla media, sarebbe insano. E’ da tutta la Roma che oggi bisogna attendersi qualcosa di più rispetto alla opaca gara di coppa in Moldavia. Perchè la rincorsa al quarto posto è appena iniziata.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini