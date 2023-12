Renato Sanches, rescissione complicata. Se saluta a gennaio, subito un altro rinforzo per la Roma

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Un altro rinforzo è possibile. Tiago Pinto va a caccia di acquisti per la Roma in questo mercato di gennaio, sapendo che la priorità assoluta è l’arrivo di un difensore centrale da regalare subito a Mourinho, fin dall’inizio del 2024.

E se fino a qualche ora fa il passaggio di Bonucci a Trigoria sembrava cosa quasi fatta, ora c’è da registrare una frenata in casa giallorossa. Pinto potrebbe rivolgere la sua attenzione altrove, su un profilo meno esperto ma più congeniale alla piazza. Una volta messo a segno il rinforzo per la difesa, il gm proverà a regalare un altro calciatore a Mourinho.

E non è detto che si tratti di un difensore, perchè a lasciare la Capitale potrebbe essere Renato Sanches: la sua avventura con la Roma non è mai decollata tra infortuni e ricadute. Pinto ha perso la sua scommessa, ma ora vuole provare a porre rimedio, seppur parziale, all’errore commesso.

Roma e PSG potrebbero infatti pattuire un’interruzione anticipata del prestito. Il calciatore ha fiutato la cosa, e ha già cominciato a cambiare il suo profilo ufficiale su Instagram, togliendo l’immagine che lo ritraeva con la casacca giallorossa e rimuovendo “Roma” dalla sua bio. Segnali di un addio che potrebbe arrivare con qualche mese di anticipo.

Non sarà così facile però, perchè sia il PSG che il calciatore, per accettare questa soluzione, vogliono prima avere in mano un’altra offerta di un nuovo club. E non sarà così semplice trovarlo, visto lo stipendio che percepisce (4 milioni netti) e i continui guai fisici che lo tormentano.

Se la strada dell’addio a gennaio dovesse davvero concretizzarsi, allora per la Roma si aprirebbero nuovi scenari e con i soldi dell’ingaggio risparmiati il club potrebbe pensare a un nuovo acquisto.

