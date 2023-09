Rennes, Matic: “Il passato per me non esiste, il mio prossimo obiettivo è il più importante”

NOTIZIE AS ROMA – L’ex giallorosso Nemanja Matic ha rilasciato una lunga intervista al portale francese RmcSport, tornando anche sul suo periodo alla Roma e sulla finale di Europa League persa contro il Siviglia.

Queste le parole del centrocampista, che nel Rennes, attualmente ottavo in Ligue 1, ha giocato sempre titolare:

Hai 35 anni. Hai vinto trofei importanti nella tua carriera. Quando sei arrivato, ti sei chiesto se avevi ancora fame?

“Naturalmente. Nel calcio, non mi soffermo mai sul passato. Non esiste per me. Come ho detto, la prossima partita è la partita più importante della mia vita. Il passato rimane nel museo, voglio ancora di più. Il mio prossimo obiettivo è il più importante per me e voglio fare buone cose con il Rennes.”

Sulla finale persa contro il Siviglia?

“Abbiamo perso ai rigori contro il Siviglia. Ma sono state anche esperienze molto belle. Non è facile raggiungere una finale europea. L’atmosfera era fantastica. Le persone erano felici. Molte persone ti chiamano per ottenere i biglietti per vedere la finale. È un grande momento da vivere e spero di poterlo vivere di nuovo.”

Fonte: rmcsport.bfmtv