ULTIME DA TRIGORIA – Pellegrini in gruppo, out Smalling. Contro il Genoa si torna al 3-5-2

NOTIZIE AS ROMA – Questa mattina a Trigoria la squadra giallorossa, agli ordini di mister Mourinho, è tornata ad allenarsi in vista del turno infrasettimanale di campionato.

In gruppo Lorenzo Pellegrini, che dunque sembra aver definitivamente lasciato alle spalle i suoi problemi fisici. Ok anche Aouar, che è pronto a una staffetta con il capitano giallorosso nel 3-5-2 che il tecnico è pronto a riproporre a Marassi.

Purtroppo ancora nessuna novità sul fronte Smalling: il difensore centrale non si è ancora rivisto in gruppo, ed è destinato a restare fuori anche contro il Genoa. Conferma in vista per Ndicka, con Celik che resta l’unico cambio per la difesa.

Giallorossi.net – A. Fiorini