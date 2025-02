Rensch si ferma: stiramento all’adduttore, salta Porto e Parma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ un po’ più serio del previsto l’infortunio all’adduttore accusato da Devyne Rensch che lo ha tenuto fuori dall’allenamento in gruppo di ieri: il terzino destro olandese salterà infatti sia la sfida di domani al Do Dragao che la gara di Parma in campionato per via di uno stiramento alla coscia destra.

L’ex calciatore dell’Ajax, inserito in lista Uefa insieme a Gollini e Nelsson, proverà a recuperare per la partita di ritorno di Europa League contro i portoghesi, ma il suo rientro non è così scontato. Al suo posto a Oporto avrebbe comunque giocato Saelemaekers, mentre contro il Parma potrebbe ricandidarsi Saud Abdullhamid, finito nel dimenticatoio dopo il brutto ko di Como.

Fonti: Gasport / Il Tempo / Corsera