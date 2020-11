Resilienza Fonseca: punti e carattere, così il portoghese si è tenuto la Roma

AS ROMA NEWS – A suon di risultati positivi, ma anche di belle prestazioni come quella di domenica scorsa, Paulo Fonseca è riuscito a venire fuori dalle sabbie mobili delle incertezze e si è tenuto stretto la panchina della Roma.

Non era facile riuscirci: stando a quanto racconta oggi Il Messaggero (A. Angeloni), Pallotta prima e Friedkin dopo, per diversi motivi, avrebbero fatto a meno di lui, ma in quel momento per i nuovi americani non era il caso di cambiare, c’era poco tempo a disposizione per ristrutturare e ripartire. E poi, la questione economica, che non è/era da sottovalutare: mandare via Fonseca significava dover pagare uno stipendio in più.

Adesso invece mettere in discussione Fonseca sarebbe un controsenso: il portoghese sta pian piano imboccando la strada giusta. La squadra sta trovando il giusto equilibrio con il nuovo modulo, e i risultati stanno arrivando: sono 10 le vittorie della Roma nelle ultime 14 gare di campionato, con 3 pari e una sconfitta.

Insomma Paulo ha mostrato carattere, oggi si dice resilienza: ha resistito, per tutta l’estate, anche davanti a un mercato non esaltante, lasciandosi andare ad alcune dichiarazioni su Smalling che hanno irritato la nuova proprietà. E a suon di risultati ha messo a tacere ogni dubbio: la panchina resta sua.

Fonte: Il Messaggero