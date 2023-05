Resta con noi

AS ROMA NEWS – Lo Stadio Olimpico si prepara a vivere un’altra giornata di passione. Oggi alle 18 arriva l’Inter, tornata davanti alla Roma di due punti, in quella che sembra essere una sfida da dentro o fuori per i giallorossi, al momento scivolati al settimo posto in classifica. Vincendo oggi però tutto cambierebbe nuovamente.

Non ci sono altri risultati a disposizione di Mourinho e i suoi se non quello che porta ai tre punti. Il pareggio farebbe comodo ai nerazzurri, che puntano a sfruttare le tante assenze in casa Roma per provare addirittura a mettere un solco invalicabile e chiudere di fatto il discorso Champions.

A pesare nella sfida di oggi sarà il pensiero che le due squadre hanno alle semifinali europee in programma a metà della prossima settimana, un fattore che può incidere pesantemente sull’esito del match. La Roma però dovrà cercare di pensare il meno possibile alla gara di giovedì prossimo contro il Bayer: vincere oggi è troppo importante.

Per battere l’Inter servirà una prestazione perfetta, di testa e cuore, viste le tante assenze che affliggono i giallorossi. Il gruppo deve fare la differenza: Mou ritrova Matic, ma la speranza è che anche Wijnaldum, Dybala e Belotti possano essere del match. La squadra deve ritrovare le sue armi migliori per provare a vincere questa sfida che può cambiare le sorti di una stagione clamorosamente in bilico.

Dopo gli ultimi risultati in campionato è infatti tornato ad aleggiare sopra Trigoria un certo pessimismo cosmico, con le voci di un addio di Mourinho a fine stagione che si susseguono dopo lo sfogo del tecnico dell’altra sera. In realtà nessuno conosce quello che passa per la testa dell’allenatore portoghese, ma nemmeno in quella dei Friedkin: i texani avranno l’ultima parola su quello che sarà il destino, anche tecnico, del club. E probabilmente vorranno prima capire come finirà questa stagione per decidere se proseguire, magari oltre il 2024, con Mourinho.

La qualificazione in Champions, che può arrivare dal campionato ma anche dalla conquista dell’Europa League, può fare tutta la differenza del mondo in tal senso. Il popolo romanista è schierato compatto al fianco del suo allenatore e si prepara a dimostrarlo anche oggi all’Olimpico con un messaggio chiaro a sostegno di Mou. L’uomo forte che, ora più che mai, dovrà spingere una squadra in difficoltà oltre i propri limiti. Forza Roma.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini