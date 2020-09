Riccardi subito protagonista col Pescara: gol all’esordio in Coppa Italia

AS ROMA NEWS – Alessio Riccardi subito protagonista con la maglia del Pescara. Il giovane centrocampista offensivo di proprietà della Roma, ma trasferitosi in Abruzzo con la formula del prestito, è stato schierato titolare nel match che si sta disputando questo pomeriggio tra il Pescara e il San Nicolò Notaresco, club di serie D, valido per la Coppa Italia.

Riccardi titolare, è subito gol

Riccardi, all’esordio con la maglia degli abruzzesi, è andato subito in gol dimostrando di essersi calato bene nella nuova realtà. L’ex dieci della Primavera giallorossa ha realizzato la rete del momentaneo 1 a 0 con piatto destro angolatissimo che non ha dato scampo al portiere avversario. Il giocatore è stato poi sostituto al 62′. La gara per il momento è sull’1 a 1.

Le voci su Juve e Napoli e la cessione in prestito al Pescara

In estate erano state tanti le voci sulla possibile cessione del calciatore alla Juventus prima e al Napoli poi nell’ambito dell’affare Milik, poi sfumato. La Roma però, molto attenta ai suoi giovani talenti, ha deciso di trattenere l’ex capitano della Primavera e di mandarlo a farsi le ossa in Serie B. Con questo gol Riccardi spera di aver convinto Massimo Oddio, suo nuovo allenatore, a dargli maggiore spazio anche in campionato.

Giallorossi.net – F. Turacciolo