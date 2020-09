Smalling, c’è l’offerta della Roma: 15 milioni più bonus. Il difensore spinge per tornare, due giorni di tempo allo United per la risposta

AS ROMA NEWS – Ultima offerta della Roma per Chris Smalling, da prendere o lasciare. I giallorossi, riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport in questi minuti, hanno presentato una nuova proposta, quella definitiva, per il difensore centrale inglese. Adesso aspetterà un paio di giorni per avere una risposta dallo United.

L’ultima proposta della Roma per avere Smalling

Sarebbe di 15 milioni di euro più bonus la cifra messa sul piatto della bilancia dai giallorossi per vincere le resistenze del Manchester United. Una somma importante, la Roma ha fatto lo sforzo che poteva per un centrale di quasi 31 anni. Oltre quella cifra non andrà. Ora la palla passa agli inglesi, che hanno pochi giorni di tempo per dire se accetteranno o meno.

#Smalling wants to come back to Rome.

The latest official #AsRoma offer was submitted today (about €15m + add ons).

In caso di fumata nera Roma su Verissimo o Alderete

Arrivati a 5 giorni dalla chiusura del mercato, la Roma non può aspettare ancora a lungo. Attenderà al massimo fino a venerdì o sabato, poi i giallorossi vireranno su una delle alternative già in caldo. Verissimo, brasiliano del Santos, è in pole. Alderete e Marcao le altre opzioni.