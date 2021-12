Riecco Dzeko, l’Olimpico “tradito” pronto a fischiarlo

AS ROMA NEWS – C’è una sfida nella sfida nel Roma-Inter di questo pomeriggio. Edin Dzeko torna all’Olimpico, lo stadio che lo ha visto segnare una valanga di gol con la maglia giallorossa. 119 in totale.

Stavolta però il bosniaco scenderà in campo da avversario. E l’accoglienza per lui non sarà di certo tutta rose e fiori. Per Dzeko è attesa una pioggia di fischi nonostante Edin sia stato uno degli attaccanti più prolifici della storia del club capitolino. O è forse proprio per quello che la gente si sente tradita dalla sua fuga in direzione di Milano.

Il tifoso della Roma non perdona a Dzeko il modo del suo addio: con l’avvento di Mourinho le cose sembravano andare a gonfie vele, il bosniaco pareva nuovamente motivato e al centro della Roma. Nessuno infatti può dimenticare come Edin fosse pronto a saltare sulla sedia per intonare l’inno giallorosso durante una cena di squadra.

Poco dopo però, non appena si sono fatte sentire le sirene nerazzurri, l‘attaccante ha fatto le valigie senza pensarci un attimo, lasciando tutti un po’ sorpresi e delusi dentro Trigoria, dai suoi compagni di squadra fino al tecnico. Un comportamento che non è stato molto gradito da una larga parte dei romanisti e che oggi verrà sottolineato dai fischi.

Giallorossi.net – G. Pinoli