Riserve flop: anche con DDR le seconde linee sono sparite

AS ROMA NEWS – Il problema della rosa della Roma riemerge con tutta la sua forza in questo finale di stagione che rischia di lasciare a bocca asciutta i giallorossi nonostante la cavalcata operata da De Rossi dopo l’esonero di Mourinho.

L’ex capitano, una volta arrivato sulla panchina giallorossa, ha esaltato i valori di questa squadra, spedendo parole al miele non solo per i titolarissimi, ma anche per le cosiddette seconde linee. E dalle parole è passato ai fatti, concedendo tanto spazio ai vari Huijsen, Karsdorp, Aouar, Zalewski, Azmoun. Anche lo stesso Renato Sanches ha avuto le sue chance negli spezzoni finali di qualche partita.

I risultati però sono stati nel migliore dei casi deludenti, nel peggiore un mezzo disastro. Alcuni di questi giocatori sono letteralmente spariti dai radar dopo alcune prestazioni gravemente insufficienti. Huijsen, dopo l’errore di Udine, è uscito dalle rotazioni del tecnico, con il centrale olandese destinato a fare ritorno alla Juventus a fine campionato.

Stessa sorte per Karsdorp dopo lo svarione contro il Bayer Leverkusen nella gara dell’Olimpico, che è costata carissima ai giallorossi nel doppio confronto con i tedeschi. Finito nel dimenticatoio anche Houssem Aouar, per il quale De Rossi aveva speso elogi importanti: schierato sia da intermedio di centrocampo che da vice Dybala, per l’algerino solo prestazioni inconsistenti.

In attacco è stato più volte provato Nicola Zalewski, esterno polacco che non è più riuscito a tornare ai livelli del primo anno di Mourinho: la differenza con El Shaarawy, il titolare a sinistra, è stato subito evidente. Così come Azmoun e Abraham nel tentativo di dare il cambio a Dybala e Lukaku, calciatori insostituibili nella rosa romanista. Anche Baldanzi, giovane ancora acerbo, non è riuscito a impattare come avrebbe voluto dopo il suo arrivo nel mercato di gennaio.

De Rossi, nelle ultime due partite stagionali, senza avere l’impegno infrasettimanale di mezzo, punterà sui titolari. Poi in estate si lavorerà forte su questo aspetto: servirà dare una profondità diversa alla rosa. Solo così la Roma potrà davvero pensare di essere competitiva su tutti i fronti.

Giallorossi.net – T. De Cortis

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!