Roma, Lukaku vuole restare: ora dipende tutto dal Chelsea

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Romelu Lukaku vuole restare alla Roma. Il centravanti belga, che l’altro ieri ha compiuto 31 anni ricevendo gli auguri del club giallorosso, non considera conclusa la sua avventura in giallorosso.

Fosse per De Rossi, Big Rom non sarebbe minimamente in discussione: nonostante la stagione fra alti e bassi, Lukaku rappresenta una certezza per l’attacco romanista, al contrario di Abraham e Azmoun, gli altri due centravanti in rosa. Senza parlare di Belotti e Shomurodov, attaccanti di ritorno a Trigoria in estate.

Diversi i discorsi di Roma e Chelsea, che a fine stagione si incontreranno per parlarne: il club giallorosso sarebbe pronto a trattenerlo in prestito per un altro anno, a patto che il belga decida di abbassare le sue richieste di stipendio. C’è da capire però quale sarà la volontà del club inglese, proprietario del cartellino del belga.

Il Chelsea infatti proverà a cedere il suo attaccante per monetizzare e risolvere una volta per tutte la questione. Non è da escludere che i Blues possano provarlo a inserire in qualche trattativa (occhio al Napoli, se dovesse arrivare Conte, nell’affare Osimhen). Molto difficile pensare che la Roma possa decidere di acquistarlo a titolo definitivo.

Fonti: Il Romanista / Corriere dello Sport

