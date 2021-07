RITIRO AS ROMA LIVE – Giocatori a Trigoria, al via i test fisici

AS ROMA NEWS – Si comincia. La Roma si radunerà oggi a Trigoria per dare il via alla nuova stagione, quella che nasce sotto la stella di Josè Mourinho.

I calciatori nella giornata odierna e in quella di domani si limiteranno ad effettuare i tamponi di rito e poi a svolgere i test atletici, per valutarne la condizione fisica dopo lo stop per le vacanze.

Il primo allenamento diretto da Josè Mourinho, ancora ai margini del gruppo a causa della quarantena a cui è stato sottoposto in via precauzionale, ci sarà soltanto giovedì nel tardo pomeriggio, quando il tecnico avrà finito l’isolamento e avrà parlato nella conferenza stampa di presentazione, fissata per le 13:30 dell’8 luglio.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Il primo ad arrivare a Trigoria è stato Lorenzo Pellegrini, seguito Fuzato, Mancini e Carles Perez. Nel centro sportivo anche Karsdorp, Veretout, Diawara e Dzeko.

Seguiranno aggiornamenti.

Giallorossi.net – A. Fiorini