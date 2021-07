Roma, contatti in corso per Bensebaini: lo vuole Mou. E Rui Patricio è ai dettagli

AS ROMA NEWS – La Roma sembra aver già individuato il sostituto dell’infortunato Spinazzola per la fascia sinistra: si tratta di Ramy Bensebaini, 26 anni, esterno mancino del Borussia Monchengladbach.

Il calciatore algerino è stato segnalato da Mourinho, a cui piace molto. Tiago Pinto si è messo subito a lavoro e, racconta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ci sono già stati i primi contatti tra i due club. Resta però da capire a quali condizioni i tedeschi sarebbero disposti a privarsi del terzino.

Ramy Bensebaini è un terzino sinistro dotato di un gran fisico: alto 188 centimetri per 85 chili, è un esterno dotato di un buon colpo di testa e di un cross preciso, bravo sia in fase difensiva che in quella offensiva. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Intanto per la porta sembra essere arrivata ai dettagli l’operazione Rui Patricio: la Roma è arrivata a offrire 10 milioni più 3 di bonus, avvicinando molto ai 12 milioni richiesti dal Wolverhampton. In Portogallo parlano di affare già chiuso, ma anche i quotidiani italiani raccontano di visite mediche fissate per la giornata di domani.

Redazione Giallorossi.net