Roma, sei milioni di euro dalla Fifa per risarcire l’infortunio di Spinazzola

AS ROMA NEWS – Come per il caso di Eriksen e l’Inter, anche la Roma avrà diritto a un congruo risarcimento danni per l’infortunio subito in nazionale da Leonardo Spinazzola, che durante Italia-Belgio ha riportato la rottura del tendine d’Achille, un infortunio che ne mette a rischio la carriera.

Stando a quanto scrive oggi Il Romanista, sarà la Fifa, massimo organismo politico internazionale del calcio, a provvedere al pagamento di una somma quantificata in 6 milioni di euro, per il solo infortunio.

Le spese di riabilitazione e post operazione saranno invece tutte a carico della Federcalcio italiana. La Roma, dopo aver perso Spinazzola probabilmente per tutta la stagione che deve ancora cominciare, è sul mercato alla ricerca di un sostituto che possa giocare titolare sulla corsia sinistra.