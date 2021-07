Roma, saltato l’accordo con la Coca Cola per il main sponsor: il retroscena

AS ROMA NEWS – La Roma stava preparando il colpo grosso, ma per colpa della pandemia tutto è saltato proprio sul più bello. Stiamo parlando del contratto di sponsorizzazione che il club dei Friedkin stava trattando con due colossi come Coca Cola e Uber.

Lo rivelano oggi sia la Gazzetta dello Sport che Il Messaggero. Scaduto il contratto con la Qatar Airways, la Roma era riuscita a strappare due pre-accordi con Coca-Cola e Uber. Due colossi che non sono non nuovi del mondo del calcio.

La multinazionale di bevande analcoliche vanta accordi di sponsorizzazione a più livelli (anni fa è stata anche title sponsor della Coppa Italia), mentre l’azienda di trasporti privati dall’anno scorso, con il marchio della sua consociata Uber Eats, appare sulle maglie del Marsiglia.

Le due trattative con la Roma sono però saltate a causa del Covid, che ha costretto le parti a rivedere i loro piani. Le due multinazionali sono infatti orientate a non investire più a lungo termine, come richiederebbe un contratto di sponsorizzazione per le maglie della Roma, ma per un periodo più breve (3-5 mesi).

Il vice presidente esecutivo della Roma, Brian Walker, rivelano i due quotidiani, si sarebbe ora indirizzando sul mercato delle cripto-valute.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero