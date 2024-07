RITIRO ROMA: Bove torna in gruppo, primo allenamento per Ryan. La squadra di Le Fee vince in partitella

NOTIZIE AS ROMA – Altra giornata di allenamenti per la Roma nell’afoso ritiro di Trigoria. I giallorossi sono scesi in campo questa mattina per lavorare agli ordini di mister De Rossi.

Si è rivisto in gruppo Edoardo Bove, che ha recuperato dal problema fisico che lo aveva tenuto fuori dal primo test amichevole contro il Latina. Non si è visto in campo invece Tammy Abraham. Si è allenato con i compagni invece il nuovo portiere australiano Mathew Ryan.

Partitella in famiglia che ha visto trionfare la squadra formata, tra gli altri, da Svilar, Ndicka, Bove, Le Fee, Solbakken e Joao Costa. Nel pomeriggio è prevista una nuova seduta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!