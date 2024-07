Ritiro Roma, inizia il raduno a Trigoria. Darboe il primo ad arrivare, Dybala il più acclamato. Karsdorp si allenerà a parte in attesa della cessione (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si comincia. La squadra giallorossa è arrivata alla spicciolata a Trigoria per dare il via al ritiro della Roma, in vista della stagione 2024-2025.

Il primo ad arrivare è stato Ebrima Darboe, la scorsa stagione alla Sampdoria, quindi i giovani Almaviva, Mannini e Reale. Subito dopo sono stati accolti dai tifosi, circa un centinaio, anche Svilar, Abraham, Baldanzi e Dybala (il più acclamato dai romanisti presenti).

Ha avuto un giorno di permesso extra Rick Karsdop, che si unirà alla squadra soltanto domani, ma si allenerà a parte in attesa di una sistemazione sul mercato. Nella giornata di domani la squadra lavorerà in palestra, poi nel pomeriggio prima seduta in campo per i giallorossi.