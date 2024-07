CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 7 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 10:00 – SOULE’ ED EL SHAARAWY SULL’ASSE ROMA-JUVE – Tanti i nomi sul tavolo di Roma e Juventus oltre a Chiesa e Abraham: ai giallorossi piace molto Matias Soulé (21) mentre i bianconeri valutano Nicola Zalewski (22) ma anche Sytephan El Shaarawy (31). (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:20 – SORLOTH, GHISOLFI IN CONTATTO CON L’AGENTE – C’è ampia distanza tra la Roma e il Villarreal per Alexander Sorloth (28) ma Ghisolfi continua a sentire giornalmente l’agente del calciatore in attesa che gli spagnoli abbassino le loro pretese. (Corriere dello Sport)

Ore 8:55 – ROMA FREDDA SU ARTHUR – Nelle ultime ore si era parlato di un possibile interessamento per il centrocampista brasiliano Arthur (27) della Juventus, ma da Trigoria c’è freddezza sul nome dell’ex Barcellona.

Ore 8:30 – L’AL NASSR VUOLE RICOPRIRE D’ORO DYBALA – Offerta monstre dei sauditi dell’Al Nassr a Dybala (30): proposti 20 milioni di euro a stagione per tre anni. ll giocatore però non sembra convinto…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – CHIESA, RISPOSTA ALLA ROMA DOPO LE NOZZE – Intesa di massima tra Roma e Juventus per il trasferimento di Federico Chiesa (26) in giallorosso, ma il giocatore non ha ancora detto sì e ha deciso di prendere tempo fino a dopo il suo matrimonio…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

