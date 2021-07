RITIRO ROMA: partitella in famiglia, gran gol di Borja Mayoral (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La squadra giallorossa, agli ordini di Mourinho, ha ripreso ad allenarsi questa mattina nel ritiro di Trigoria in vista della terza amichevole, stavolta visibile al pubblico, contro la Triestina.

Oggi gran parte della seduta è stata dedicata a una partitella in famiglia dove si è rivisto in campo Lorenzo Pellegrini, a disposizione quindi anche per l’impegno di domani.

Da sottolineare il gran gol realizzato dall’attaccante spagnolo Borja Mayoral, immortalato dalle telecamere della Roma che ha poi pubblicato sul proprio canale Youtube alcune immagini della sfida in famiglia. Questo il video, buona visione.