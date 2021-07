Stadio della Roma a Tor di Valle, Raggi: “Oggi dovrebbe arrivare la revoca del progetto”

AS ROMA NEWS – Giornata importantissima quella di oggi per lo stadio della Roma. Questo pomeriggio è in infatti in programma il voto sulla revoca della pubblica utilità del progetto di Tor di Valle.

I Friedkin attendono che venga definitivamente messa la parola fine per poter ripartire da zero su un nuovo terreno. Intanto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, lascia trasparire un certo ottimismo sul voto.

“La revoca dovrebbe essere approvata oggi dall’Aula Giulio Cesare“, le parole della prima cittadina a Radio Roma Capitale. “Non appena abbiamo capito che la As Roma non avrebbe voluto procedere su Tor di Valle abbiamo approvato una delibera in giunta per revocare il progetto, fino a oggi i consiglieri sono stati poco convinti ma oggi la delibera dovrebbe arrivare in Aula ed essere approvata. Come già noto ho denunciato Eurnova“.

“Ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione: revocare questa delibera significa aprire una nuova strada, portare nuovi progetti e investimenti a Roma, incrociamo le dita perchè oggi pomeriggio ci dovrebbe essere il voto in Aula”, ha concluso la Raggi. Ora si aspettano i fatti, e cioè che il voto della revoca diventi effettivo.