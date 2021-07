SKY SPORT: “Quasi fatta per Xhaka alla Roma: il giocatore si unirà ai giallorossi in Portogallo”

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Ci siamo. Granit Xhaka a breve diventerà un giocatore della Roma. Questione di giorni, ma l’accordo con l’Arsenal è ormai a un passo.

Tanto che, riferisce Sky Sport tramite Angelo Mangiante, il giocatore svizzero raggiungerà la squadra in Portogallo. Mourinho, che ha spinto parecchio affinché il calciatore arrivasse in giallorosso, lo aspetta a braccia aperte.

L’accordo con il calciatore è stato già raggiunto, ma anche quello tra la Roma e l’Arsenal è davvero a un passo.

Granit Xhaka will join Mourinho next week in the AsRoma training camp in Portugal, Algarve. Mourinho is pushing and waiting for him. Personal terms are already agreed. The deal between AsRoma and Arsenal is almost done. @SkySport#Transfers #AFC pic.twitter.com/pCgTBp8n57

