RITIRO ROMA: Shomurodov e Veretout in parte col gruppo. Lungo colloquio tra Mou e Mayoral

AS ROMA NEWS – Mattinata di allenamenti piuttosto intensi nel ritiro della Roma in Portogallo. La squadra dopo una fase atletica ha giocato diverse partitelle a campo ridotto.

Da segnalare la presenza in campo del nuovo acquisto Eldor Shomurodov, che per questo suo primo giorno di allenamenti si è diviso tra lavoro personalizzato e quello in gruppo. Stessa cosa per Jordan Veretout e Bryan Cristante.

Da segnalare un particolare della seduta odierna: al termine della seduta c’è stato un lungo colloquio tra Josè Mourinho e l’attaccante spagnolo Borja Mayoral. Stessa cosa è successa anche con Gianluca Mancini: una volta uscito dallo spogliatoio, il calciatore si è fermato a parlare a bordo campo con l’allenatore e il gm Tiago Pinto.

Domani la Roma giocherà la terza amichevole del ritiro lusitano contro il Belenenses, squadra che milita nella prima divisione portoghese. Fischio d’inizio ore 11, le 12 ora italiana.

Giallorossi.net – F. Turacciolo