Shomurodov-Roma, spunta una clausola rescissoria da capogiro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una clausola rescissoria da capogiro anche per Shomurodov. La Roma blinda in suo nuovo centravanti, così come ha già fatto con Roger Ibanez al momento di rinnovare il suo contratto.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Messaggero, Tiago Pinto, in accordo con gli agenti del calciatore, hanno deciso di inserire nel contratto del centravanti uzbeko una clausola rescissoria da ben 80 milioni di euro.

La stessa cifra presente anche nell’accordo firmato mesi fa con Roger Ibanez. La Roma dunque crede davvero tanto nell’attaccante prelevato dal Genoa: nonostante non sia giovanissimo, Shomurodov viene considerato un giocatore dagli ampi margini di crescita.

Fonte: Il Messaggero