Stadio Roma: vertice tra la Raggi, Fienga e Scalera. I Friedkin puntano al Gazometro. La sindaca: “Come hanno preso Mourinho faranno lo stadio”

AS ROMA NEWS – La Roma accelera per il nuovo stadio dopo che l’Assemblea capitolina ha votato a favore della delibera che revocava il pubblico interesse del progetto Tor di Valle, mettendo la pietra tombale su quell’impianto.

Oggi infatti, rivela il portale Repubblica.it (M. Pinci), c’è stato un vertice tra la sindaca Virginia Raggi, e i due dirigenti del club giallorosso, Guido Fienga, ceo dell’AS Roma, e Stefano Scalera, che si occupa da vicino della vicenda stadio.

Stando a quanto scrive il portale on line del quotidiano nazionale, i Friedkin vorrebbero realizzare l’impianto al Gazometro, vicino al vecchio Campo Testaccio, in zona Ostiense.

Nel vertice di oggi se n’è discusso, a breve la Roma vuole annunciare la scelta fatta sulla zona dove nascerà il nuovo progetto. Il club infatti, dopo tutti questi anni buttati, non vuole più perdere tempo.

“Per come ho avuto modo di conoscere i Friedkin, credo che siano persone molto determinate e che hanno iniziato a studiare da subito tutto il dossier del progetto Tor di Valle”, ha detto la Raggi a Il Romanista in un’intervista che verrà pubblicata domani. “Credo che abbiano puntato a fare ciò che desideravano fare, così come hanno portato a Roma Mourinho hanno deciso di voler fare uno stadio e non uno stadio con un progetto ulteriore intorno. E quindi ripeto la loro volontà è andata in una direzione ben precisa”.

Fonte: Repubblica.it / Il Romanista