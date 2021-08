CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso in tempo reale

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 3 agosto sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:20 – Nel contratto di Shomurodov (26) è prevista una clausola rescissoria da 80 milioni. (Il Messaggero)

Ore 10:00 – Si avvicina l’annuncio di Matias Vina (23): risolti i problemi burocratici con il Palmeiras, il terzino dovrebbe essere ufficializzato dalla Roma entro la fine di questa settimana, quando avrà finito la quarantena. (ReteSport.it)

Ore 9:40 – Dopo il centrocampista, Tiago Pinto sfrutterà gli ultimi giorni di mercato per completare la rosa con un terzino. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – La Roma dice no al Genoa per Edoardo Bove (19): i liguri avrebbero voluto inserirlo nell’affare Shomurodov, ma Mourinho crede nel ragazzo. Per il giovane centrocampista è possibile solo una cessione in prestito. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:50 – In attesa di capire se Xhaka è davvero sfumato, Pinto mette nel mirino Denis Zakaria (24) del Borussia M’Gladbach e Teun Koopmeiners (23) dell’AZ. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:10 – La Roma deve cedere un centrocampista prima di affondare il colpo sul mercato: Diawara (24) era in partenza, ma il giocatore ha rifiutato ogni proposta. Può lasciare Trigoria invece Gonzalo Villar (23) qualora arrivasse una buona offerta. (Il Tempo)

Seguono aggiornamenti…