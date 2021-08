Roma, mercato in stand-by: serve sfoltire la rosa. Darboe può partire e fare tutta plusvalenza

AS ROMA NEWS – Tanti nomi, ma pochi fatti. La Roma ha dovuto mollare la pista Xhaka proprio perchè al momento i giallorossi non hanno possibilità di investire sul mercato se prima la rosa non viene sfoltita.

Troppi gli esuberi che lavorano a Trigoria: Olsen, Fazio, Bianda, Santon, Florenzi, Coric, Pastore sono alcuni dei giocatori che Tiago Pinto vorrebbe piazzare altrove senza riuscirci. Quasi una seconda squadra, che porta con sé stipendi da top team.

Se a questo aggiungiamo che attualmente la Roma ha in rosa Diawara, Villar, Veretout, Cristante, Bove, Darboe e lo stesso Lorenzo Pellegrini, si capisce perchè per ora Pinto non ha potuto chiudere per Xhaka alle cifre richieste dall’Arsenal. Spendere quasi 25 milioni per un giocatore che deve compiere 29 anni quando in rosa hai già 7 centrocampisti centrali è un lusso che nemmeno i Friedkin possono permettersi.

Ecco perchè il mercato della Roma, che ha comunque già chiuso tre acquisti (Vina verrà ufficializzato entro il weekend), vive un momento di riflessione. Prima di tornare a investire, Tiago Pinto dovrà cedere. Gli esuberi in primis, specie quelli che pesano troppo a bilancio (leggi Olsen, Florenzi, Fazio, Pastore), e poi almeno uno dei centrocampisti in rosa.

Bove dovrebbe finire in prestito, Diawara non sembra intenzionato a lasciare la Capitale, Villar invece potrebbe farlo davanti a un’offerta di una big spagnola (timidi sondaggi dell’Atletico Madrid). Ma attenzione a Darboe: il giovanissimo centrocampista gambiano ha avuto più di qualche richiesta dall’estero e la Roma, davanti a un’offerta allettante, non si opporrebbe alla sua partenza che genererebbe tutta plusvalenza.

Giallorossi.net – G. Pinoli