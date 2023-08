RITIRO ROMA: Solbakken torna in gruppo, ancora out Matic e Pisilli. Presente Tiago Pinto

AS ROMA NEWS – Viglia di Roma-Farense, ultima amichevole di questo ritiro portoghese che segnerà anche la fine della permanenza ad Albufeira da parte dei giallorossi.

La novità della seduta odierna è il rientro in gruppo di Ola Solbakken, che dunque ha recuperato dal problema muscolare accusato prima della partenza per il Portogallo.

Non si sono allenati con i compagni invece sia Nemanja Matic che Nicolò Pisilli, in dubbio dunque per la partita di domani sera. Si è visto in campo anche il general manager Tiago Pinto.

Domani ore 20:45 ultimo test amichevole, con diretta tv su Sky. Dopo la partita la comitiva giallorossa farà rientro nella Capitale.

Giallorossi.net – A. Fiorini