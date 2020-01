Rocca: “Chi ha fatto lo striscione contro Zaniolo va solo perdonato”

AS ROMA NEWS – Francesco Rocca torna in Federcalcio con il ruolo di capodelegazione di una Nazionale giovanile (Under 16, 18, o 20). Nell’occasione ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Corriere dello Sport.

Kawasaki ha parlato anche dello striscione shock esposto da tifosi della Lazio per Nicolò Zaniolo. Queste le sue parole:

“Io sono claudicante e lo so. Ho avuto cinque interventi e un ginocchio disintegrato. Chi ha fatto quello striscione va solo perdonato. Non ho mai portato rancore contro nessuno, credo che la maggior parte dei tifosi sia gente perbene e onesta. Lo sport dev’essere una metafora della vita. Vorrei che i ragazzi crescessero nel rispetto dell’etica e della moralità”.

Fonte: Corriere dello Sport