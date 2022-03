Roma a caccia di una spalla per Abraham: i tre nomi nel mirino di Pinto

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Tammy Abraham sarà uno punto fermo della Roma del futuro, ma ora serve una seconda punta che possa completare al meglio l’attacco giallorosso, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Tiago Pinto si sta già muovendo, al netto della cessione o meno di Nicolò Zaniolo. Il primo nome nella lista di Tiago Pinto è quello di Goncalo Guedes, 25enne del Valencia.

Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2023 e il prezzo del suo cartellino è ancora alto, 30 milioni di euro. In questa stagione ha segnato 13 gol e fornito 5 assist.

Un altro che piace è Anderson Talisca che ha caratteristiche più da trequartista o seconda punta. Il suo contratto scade nel 2024, ma gradirebbe un ritorno in Europa. Ha giocato nel Benfica ed è inutile dire che Pinto lo conosce bene. Il suo bottino stagionale è comunque ottimo: 15 gol e 2 assist in 25 partite.

L’ultimo nome è stato seguito anche in estate ed è quello di Filip Kostic. E’ chiaramente un esterno d’attacco tanto che il suo rendimento è spostato più verso gli assist: ben 12 quelli serviti. Non andrà via per meno di 20 milioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport