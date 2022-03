Zaniolo escluso e scontento: sfogo con papà Igor al termine del derby

AS ROMA NEWS – Mourinho cambia modulo e la Roma stravince il derby. Tutti felici? Non proprio. Ci sarebbe infatti uno scontento “eccellente” secondo alcuni quotidiani, tra cui Leggo (F. Balzani).

Si tratta di Nicolò Zaniolo, deluso per la scelta dell’allenatore di tenerlo fuori dalla gara contro la Lazio, alla quale ha assistito dalla panchina fino all’ultimo secondo di partita.

Domenica infatti Nicolò è entrato in campo solo per festeggiare i suoi compagni. Appena fuori l’Olimpico, scrive Leggo, si è sfogato con papà Igor e gli amici che erano venuti da la Spezia.

A nessuno poi è sfuggito il silenzio social post vittoria, insolito per uno come lui. La Roma ha messo in stand-by il suo rinnovo di contratto che, al momento, non è considerato una priorità.

Zaniolo, aggiunge Il Messaggero (S. Carina), non ha ricevuto spiegazioni né da Mourinho, tantomeno dai suoi collaboratori. Non che gli fossero dovute dopo aver giocato col freno a mano contro l’Udinese proprio per non rischiare il derby. Quello che ha faticato a capire è il perchè non sia entrato nella ripresa.

Tutto questo alimenta le speranze della Juventus, che però non intende nemmeno avvicinarsi a quota 60 milioni. In fila per Zaniolo anche Tottenham e Manchester United.

Fonte: Leggo / Il Messaggero