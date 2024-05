Roma a caccia di un’altra finale

AS ROMA NEWS – La Roma ci riprova. Esattamente come un anno fa, i giallorossi cercheranno di fare fuori il Bayer Leverkusen nella doppia sfida che vale l’accesso alla finalissima di Europa League: sarebbe la terza, clamorosa, volta consecutiva in una competizione europea.

Un anno fa la Roma di Mourinho riuscì a eliminare i tedeschi riuscendo a capitalizzare al massimo l’1 a 0 dell’andata dell’Olimpico: in quel caso fu un gol di Bove a decidere la sfida. Al ritorno infatti il muro eretto dallo Special One riuscì a reggere l’urto del Bayer. Sulla panchina del club di Leverkusen c’era già Xabi Alonso, subentrato però in corsa allo svizzero Gerardo Seoane, esonerato a inizio stagione.

Era un Bayer diverso rispetto a quello che affronterà la Roma quest’anno: il tecnico spagnolo ha avuto un anno per lavorare sulla testa e sulle gambe dei suoi ragazzi, e il risultato è evidente. Aiutato da un mercato estivo azzeccatissimo (su tutti spicca l’acquisto a parametro zero di Grimaldo, uno che avrebbe fatto molto comodo anche a Trigoria), Xabi Alonso ha reso i suoi ragazzi praticamente invincibili: stravinta la Bundesliga, ora il Bayer vuole cercare di fare la storia anche in Europa. E vuole vendicare la sconfitta dello scorso anno.

La Roma arriva a questa sfida convinta della propria forza, ma con la lingua di fuori per via della rincorsa alla zona Champions che sta portando avanti da tempo e che in queste settimane vive il suo momento di massimo sforzo. Il calendario terribile dei giallorossi non aiuta: stasera i tedeschi, poi tra tre giorni la Juventus, quindi ancora il Bayer e subito dopo l’Atalanta. Saranno dieci giorni da inferno o paradiso.

Per questo motivo i favori del pronostico pendono dalla parte dei tedeschi. Ma la sfida, per citare De Rossi, non è fuori dalla portata della Roma. Che può contare su calciatori in grado di cambiare la storia della partita. Sarà però importante capire come i vari Pellegrini, Dybala e Lukaku arriveranno fisicamente a questa sfida.

La squadra dovrà essere abile a sfruttare il fattore Olimpico e a portarsi a casa un vantaggio in vista della gara di ritorno. La terza finale europea è di nuovo a un passo: per mandare di nuovo a casa il Bayer servirà una grande Roma. I giallorossi sono convinti di potercela fare: nessuno a Trigoria ha dimenticato l’ingiustizia subita a Budapest. L’obiettivo è riuscire a rimettere la storia a posto. Forza ragazzi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!