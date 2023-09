Roma a fondo

AS ROMA NEWS – L‘entusiasmo alle stelle per l’arrivo di Lukaku sembra essersi già consumato, con i tifosi prima festeggiano l’esordio del belga all’Olimpico e poi abbandonano mestamente lo stadio lasciando la Roma a un misero punto in classifica, e con i giallorossi che rischiano di arrivare a questa prima pausa del campionato da fanalino di coda della Serie A.

La classifica è impietosa nonostante il calendario favorevole: Salernitana e Milan in casa e Verona fuori non sono avversarie tali da giustificare il bottino racimolato in questo avvio stagionale. La partita di ieri è senza dubbio la peggiore delle tre giocate in questi giorni dai giallorossi. E’ vero, il livello dell’opponente non era paragonabile alle precedenti, ma la prestazione della Roma è stata fin troppo scadente per gioco, intensità e idee. Una squadra che difende male e attacca peggio.

Mourinho decide di confermare il 3-5-2 nonostante le assenze pesanti nel reparto avanzato, affidandosi ancora una volta al tandem El Shaarawy-Belotti, che non crea nessun pericolo dalle parti di Maignan per trequarti di partita. Il centrocampo appare mal assortito con Paredes in cabina di regia e Cristante nel ruolo di mezzala. Come se non bastasse Aouar, il più intraprendente, si fa male quasi subito lasciando spazio a un Pellegrini ormai lontano anni luce dal giocatore brillante e decisivo di due anni fa.

Il Milan appare fin dalle prime battute di un altro livello per identità, collettivo e qualità. E’ una squadra che sa quello che deve fare in campo e riesce a mascherare bene i propri limiti, sfruttando alla perfezione le proprie armi migliori, e cioè una fascia sinistra arrembante con il duo Theo-Leao che ridicolizza Celik e compagni.

Il vantaggio rossonero su penalty, per quanto discusso e discutibile, non può giustificare una reazione inesistente di una Roma che giochicchia davanti al suo pubblico, senza nemmeno provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Il Milan sfiora il raddoppio in diverse occasioni, e poi colpisce a inizio ripresa con Leao. La Roma resta a guardare, inerme. Poi Belotti, uno dei pochissimi a salvarsi, fa espellere Tomori e la squadra comincia lentamente ad alzare l’intensità del suo gioco.

L’ingresso di Lukaku riaccende un Olimpico depresso dalla mediocrità della squadra, ma è solo il gol di Spinazzola nel recupero a dare una scossone tardivo a una Roma che finisce per incassare la seconda sconfitta consecutiva. Quella più dolorosa per qualità del gioco espresso. Il Milan, per quanto superiore, non può essere così più forte di una Roma che aveva dalla sua anche il vantaggio territoriale, oltre che quello numerico per mezz’ora di gioco. Troppo ampio il divario visto in campo.

Se l‘obiettivo è e resta la zona Champions, ora la squadra di Mourinho è subito costretta a una rincorsa a ostacoli che non sarà per niente facile da concludere con successo, visti i limiti strutturali di una squadra che vive troppo sui singoli, soprattutto su quelli che spesso non sono in campo per evidenti limiti fisici. Ora tutto sembra nero dentro la Roma: la pausa deve servire a riordinare le idee e a dare una scossa a una squadra che, incredibile ma vero, deve affrontare la prima crisi stagionale dopo appena tre partite.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini