Si ferma anche Aouar: il mercato della Roma mostra subito le prime crepe

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ il minuto 29 di Roma-Milan quando Aouar si siede in mezzo al campo e chiede il cambio. Il centrocampista franco-algerino, il migliore in questo avvio di stagione tra i nuovi acquisti, si deve già fermare per un problema muscolare.

L’ex Lione ha avvertito un dolore al flessore della coscia sinistra, e si teme una lesione. La pausa per le nazionali arriva al momento giusto, ma Aouar rischia comunque di non esserci alla ripresa del campionato. Tutto dipenderà dall’esito degli esami strumentali, che evidenzieranno la presenza o meno di una lesione.

Kristensen e Ndicka appaiono in ritardo di condizione e ieri sono rimasti in panchina per tutta la partita, Renato Sanches è già ai box dopo uno spezzone di partita giocata la prima giornata, Azmoun è arrivato a Trigoria da infortunato, Lukaku da rimettere in forma. Il mercato di Tiago Pinto mostra già le prime crepe.

Difficile, per non dire impossibile, pensare di migliorare una squadra con dei limiti palesi solo attraverso prestiti e parametri zero. Questa Roma avrebbe avuto bisogno di investire in qualche ruolo, specialmente sulle fasce. Ora toccherà a Josè Mourinho cercare di risollevare una squadra col morale sotto i tacchi.

Anche il tecnico però ha la sua buona dose di responsabilità: le scelte di ieri sono apparse discutibili. La pausa arriva al momento giusto, ma rimettere tutto a posto in due settimane non sarà così scontato.

Giallorossi.net – G. Pinoli