ROMA-AJAX, i convocati di Fonseca: Smalling non ce la fa, in lista tre Primavera

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha appena reso noto l’elenco dei convocati per la partita di domani sera contro l’Ajax. Non ci sono sorprese nei giocatori che prenderanno parte alla gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League.

In lista non figura il nome di Chris Smalling, che lascia in emergenza la retroguardia giallorossa, priva anche di Kumbulla, Fazio e Juan Jesus, questi ultimi non inseriti nella lista Uefa da Fonseca. Ok invece Mkhitaryan e Veretout. Chiamati anche tre giovani della Primavera: Morichelli, Darboe e Ciervo.

Questo l’elenco completo:

Pau Lopez

Mirante

Fuzato

Karsdorp

Ibanez

Santon

Mancini

Calafiori

Morichelli

Cristante

Pellegrini

Villar

Veretout

Diawara

Ciervo

Darboe

Mkhitaryan

Dzeko

Pedro

Mayoral

Perez