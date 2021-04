AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 14 aprile 2021:



Ore 11:50 – Nessuna novità dall’allenamento odierno: Chris Smalling continua ad allenarsi a parte, così come Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola. Nicolò Zaniolo si è aggregato alla Primavera.

Ore 11:10 – In via dell’Arco della Fontanella, nei pressi di Corso Vittorio Emanuele II, è apparso un murales dedicato a Daniele De Rossi, dimesso ieri dallo Spallanzani, dove era ricoverato per una polmonite causata dal Covid-19. Il murales della Street Artist Laika raffigura l’ex capitano in versione gladiatore che combatte contro il virus.

Ore 10:30 – Il computer di mister Gould ha fatto due nomi per l’attacco: sono quelli del serbo della Fiorentina Dusan Vlahovic e del francese di origine algerine del Nizza Amine Gouiri. Il gm Tiago Pinto ha già parlato con i procuratori del serbo, entro una settimana è previsto un nuovo incontro tra le parti. (Il Romanista)

Ore 10:10 – Roma-Lazio del 16 maggio rischia di essere spostata. Tutto è appeso a Lazio-Torino, che potrebbe giocarsi il 18, con il derby capitolino anticipato al 15 maggio. (Corriere dello Sport)

Ore 10:00 – La Roma ha quasi raggiunto l’accordo con Hyundai per il rinnovo di un anno a cifre più basse delle precedenti. Il marchio automobilistico coreano resterà come back sponsor delle maglie giallorosse. I Friedkin lavorano anche al rinnovo di Qatar Airways. (Il Tempo)

Ore 9:30 – Sospiro di sollievo per Spinazzola: gli ultimi esami svolti non hanno evidenziato lesioni muscolari, può tornare a disposizione di Fonseca la prossima settimana.

Ore 9:00 – Possibile rescissone di contratto a fine anno per Edin Dzeko. Ora però il bosniaco vuole regalarsi un finale col botto in maglia giallorossa. (Corriere della Sera)

