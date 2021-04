ROMA-AJAX, le probabili formazioni e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Pochi dubbi di formazione in casa Roma in vista della partitissima di domani sera contro l’Ajax. Paulo Fonseca manderà in campo la squadra migliore possibile, pur dovendo fare a meno di due pilastri della squadra come Smalling e Spinazzola, ma ritrovando Mkhitaryan e Veretout.

In porta giocherà Pau Lopez, tenuto a riposo in campionato. In difesa riecco Cristante centrale, con Mancini e Ibanez ai suoi lati. A centrocampo Villar perde il duello con Diawara per una maglia accanto a Veretout. Sulle corsie laterali Karsdorp e Calafiori avranno inizialmente il compito di dare una mano alla difesa.

Sulla trequarti agiranno Lorenzo Pellegrini e il rientrate Mkhitaryan, favorito su Pedro nonostante non sia ancora al meglio della condizione. A guidare l’attacco ci sarà ancora Edin Dzeko, preferito al capocannoniere della competizione, lo spagnolo Borja Mayoral. Queste dunque le probabili formazioni di Roma-Ajax, gara che si giocherà giovedì 15 aprile 2021 ore 21:00, diretta tv su Sky Sport e in streaming su Now TV:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

AJAX (4-3-3): Scherpen; Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaasen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

Giallorossi.net – A. Fiorini