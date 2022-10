Roma al bivio Betis: l’Olimpico freme, giallorossi obbligati a vincere

AS ROMA NEWS – Si riaccendono le luci dell’Olimpico. L’Europa League mette in scena il primo confronto di prestigio per la Roma, che affronta i temibili spagnoli del Real Betis, quarta forza della Liga. Una formazione esperta, che ha qualità e un allenatore navigato come Manuel Pellegrini a guidarla.

Per i giallorossi la partita di stasera rappresenta un crocevia decisivo per il girone: dopo il passo falso nella gara d’esordio contro il Ludogorets, parzialmente compensato dalla vittoria (obbligata) in casa contro il modesto Helsinki, la Roma è chiamata a vincere stasera se non vuole mettere a rischio il discorso qualificazione e tenere aperta la corsa al primo posto nel girone, fondamentale per evitare un sorteggio assai pericoloso nei sedicesimi di finale.

Lo sa benissimo Moueinho, che per battere gli spagnoli non farà alcun turn-over ma si affiderà alla formazione migliore. Che potrebbe prevedere la presenza di Belotti e non di Abraham al centro dell’attacco. Per il resto tutto confermato, da Dybala a Smalling: lo Special One non può fare a meno di nessuno dei suoi migliori, ad eccezione di Pellegrini, costretto al forfait per il solito problema al flessore.

L’insidia è dietro l’angolo: il Betis, primo nel raggruppamento, giocherà con la tranquillità di chi è in testa al girone, e sa di poter eventualmente sfruttare la gara di giovedì prossimo per tornare a comandare il raggruppamento.

La Roma invece non può permettersi altri passi falsi dopo lo scivolone in Bulgaria: in questa difficile doppia sfida contro la formazione di Siviglia ci si gioca una fetta decisiva del passaggio del turno. E i ragazzi di Mou stasera sono obbligati a vincere per non complicare maledettamente un girone alla loro portata.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini