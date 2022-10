ULTIME DA TRIGORIA – Solo individuale per Pellegrini, out per Roma-Betis

NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini non ce la fa. Josè Mourinho oggi in conferenza stampa aveva lasciato aperto uno spiraglio sulla possibilità che il capitano potesse recuperare in tempo per la partita di domani.

Ipotesi però piuttosto complicata visto che il giocatore oggi non ha svolto lavoro con il resto del gruppo. Per il centrocampista solo lavoro differenziato: molto difficile pensare di vederlo in campo domani sera.

Probabile invece l’impiego di Andrea Belotti dal primo minuto, che difficilmente partirà al fianco di Abraham. Dybala e Zaniolo completeranno il reparto avanzato.

Giallorossi.net – F. Turacciolo