Roma all’assalto di Brobbey: l’Ajax chiede 30 milioni e gela i giallorossi

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – La Roma, dopo aver concluso l’affare Rensch, non smette di parlare con l’Ajax. Ora nel mirino dei giallorossi c’è un altro giovane talento del club olandese: si tratta di Brian Brobbey, attaccante orange di origini ghanesi, anche lui 22enne proprio come Rensch.

Centravanti molto forte fisicamente e dotato di una progressione notevole, Brobbey è stato paragonato da molti a Romelu Lukaku. Con l’Ajax l’anno scorso ha totalizzato 43 presenze e 22 gol, con il suo cartellino che ha raggiunto i 30 milioni di euro come valutazione. Sono proprio quelli i soldi che i lancieri chiedono alla Roma, così come a tutti gli altri club che si sono avvicinati in questi giorni (West Ham e Tottenham) per cedere l’attaccante a gennaio. Troppi per i giallorossi, che in estate hanno speso quasi la stessa cifra per scommettere su Dovbyk, l’attuale prima punta nella rosa romanista.

Alla Roma il profilo di Brobbey piace parecchio e le valutazioni sono in corso, così come i colloqui con l’agente del centravanti olandese. Ghisolfi intanto aspetta che Shomurodov dica sì al Venezia, poi dovrà prendere una decisione sul nuovo centravanti da consegnare a Ranieri.

Fonte: Gianlucadimarizio.com

