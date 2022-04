Roma all’esame di maturità

AS ROMA NEWS – Stasera la Roma si gioca un pezzo importante dell’accesso alla finalissima della Conference League. Riuscire ad ottenere un buon risultato sul difficile campo del Leicester sarà fondamentale per giocarsi tutte le carte nella gara di ritorno.

La tensione in casa Roma è alta, ma è di quelle positive. Il gruppo è compatto, motivato, convinto di potercela fare. Mourinho ha fiducia nei suoi, e in questi mesi ha lavorato molto sulla testa dei ragazzi, cercando di inculcare loro la famosa mentalità vincente di cui lui è un maestro.

Leicester e Roma sono due squadre che grosso modo si equivalgono come qualità della rosa, e la doppia sfida si giocherà sui dettagli. La differenza la faranno le motivazioni, ma soprattutto la forza mentale più che quella tecnica. Ora dunque è il momento che il fattore Mou faccia la differenza.

Per la nuova Roma è arrivato il primo verto esame di maturità: dopo tre semifinali raggiunte negli ultimi anni, questo è il momento di fare lo scatto definitivo e raggiungere il traguardo, rappresentato dalla finalissima di Tirana in programma il prossimo 25 maggio alle 21.

Mourinho sa bene che la partita di stasera non sarà decisiva, ma vuole comunque tornare dall’Inghilterra con un buon risultato. L’importante sarà non pregiudicare la gara di ritorno con una sconfitta pesante, trasformando la partita dell’Olimpico nella solita impresa da compiere con l’aiuto del pubblico.

Capitolo formazione: la sensazione è che Zaniolo non resterà fuori, ma giocherà dal primo minuto. A lui Mou chiederà un importante sacrificio in fase di copertura, quello che faranno anche Pellegrini e Mkhitaryan, pronti a dare una mano al centrocampo oltre che garantire il solito supporto ad Abraham. Per uscire dal King Power Stadium con un buon risultato sarà necessario che tutti diano il massimo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini