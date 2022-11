Roma all’ultima chiamata

AS ROMA NEWS – Vincere a ogni costo. La Roma deve chiudere il 2022 con tre punti che scaccerebbero i fantasmi e le polemiche velenose degli ultimi giorni, e ridarebbero un volto decente alla classifca, attualmente deficitaria.

All’Olimpico però arriva un cliente scomodo come il Torino di Juric, una squadra in salute, che sta facendo ottime cose specie in quest’ultimo periodo. Di contro i giallorossi arrivano a questa sfida fisicamente e psicologicamente a terra, con una squadra che perde pezzi tra infortuni e “tradimenti”, e con appena un punto collezionato nelle ultime due partite.

Ecco perchè vincere oggi sarebbe molto più che fondamentale. Un passo falso contro i granata significherebbe dover affrontare il prossimo mese e mezzo di pausa dal campionato tra malumori e polemiche. La giornata, fra l’altro, si presenta assai ghiotta: nel lunch match si affronteranno Atalanta e Inter, mentre questa sera giocheranno Juventus e Lazio. Due scontri diretti che toglieranno punti a qualche squadra attualmente davanti ai giallorossi.

Con tre punti oggi la Roma “rischierebbe” di ritrovarsi nuovamente quarta alla pausa, mai come stavolta benedetta per recuperare quei calciatori chiave che servono come il pane a una squadra che fatica a essere brillante e incisiva, specie in attacco.

Intanto oggi Mou riabbraccia Paulo Dybala, un calciatore più che mai indispensabile alla Roma per compiere quel salto di qualità che non è ancora arrivato: difficile che la Joya parta dall’inizio, ma l’argentino ha già dimostrato di aver bisogno di pochi minuti per poter far svoltare una partita. La speranza è che non ce ne sia il bisogno per vincere una gara che vale oro.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini