Roma, amichevole a porte chiuse con la Viterbese il 30 dicembre

NOTIZIE AS ROMA – Quella vinta ieri per 3 a zero contro gli olandesi dell’RCK Waalwijk non sarà l’ultima amichevole della Roma prima della ripresa del campionato.

I giallorossi disputeranno un ultimo test prima della fine dell’anno contro la Viterbese, squadra che milita in Serie C.

La partita si giocherà a porte chiuse presso il Centro Sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria. La sfida è in programma per il 30 dicembre alle 11:30.