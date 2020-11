Roma, anche Smalling in dubbio per il Parma: fermato da una intossicazione alimentare. Ma Spinazzola e Carles Perez tornano in gruppo

NOTIZIE ROMA CALCIO – Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo aver perso diversi giocatori tra problemi muscolari e Covid, ora anche Chris Smalling rischia di alzare bandiera bianca e non esserci per la gara di domenica contro il Parma.

A fermare il difensore centrale inglese è una forte intossicazione alimentare. Il calciatore oggi non si è allenato in gruppo e le sue condizioni andranno valutare giorno per giorno.

Con le assenze certe di Kumbulla e Fazio fermati dal Coronavirus, si apre un problema per la difesa: se dovesse mancare anche Smalling, per Roma-Parma non resterebbe che Juan Jesus per completare il terzetto arretrato insieme a Ibanez e Mancini.

Buone notizie però dal fronte Spinazzola: il terzino oggi è tornato ad allenarsi in gruppo ed è quindi arruolabile per la gara di domenica prossima. Rientrato a pieno regine anche Carles Perez, mentre per rivedere in gruppo anche Mirante bisognerà attendere l’allenamento di domani.

Redazione Giallorossi.net