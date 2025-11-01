Angelino torna a correre a Trigoria: timidi segnali verso il rientro

Qualche segnale positivo per Angelino, finalmente tornato a rivedere il campo. Lo spagnolo, fermo da diverse settimane a causa di una bronchite asmatica, nelle ultime ore ha ripreso ad allenarsi all’esterno del centro sportivo di Trigoria, svolgendo corse leggere e lavoro atletico differenziato.

Un passo avanti importante dopo i giorni di totale inattività e le sedute in palestra, ma il rientro in gruppo non è ancora imminente. L’ex Lipsia deve infatti completare un percorso di recupero graduale: la malattia lo ha debilitato più del previsto e servirà ancora tempo per riportarlo in piena condizione fisica.

L’obiettivo realistico è un rientro in gruppo dopo la sosta di metà novembre, con la speranza di averlo nuovamente a disposizione per la seconda parte del mese. Gasperini, che conta molto sulla sua spinta e sulla sua precisione nei cross, non intende affrettare i tempi, consapevole di quanto Angelino possa essere decisivo solo se pienamente recuperato.

Per ora, dunque, solo lavoro personalizzato e corsa leggera, ma il ritorno in campo comincia finalmente a intravedersi all’orizzonte.

Fonte: Corriere della Sera