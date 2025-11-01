Angelino torna a correre a Trigoria: timidi segnali verso il rientro

Qualche segnale positivo per Angelino, finalmente tornato a rivedere il campo. Lo spagnolo, fermo da diverse settimane a causa di una bronchite asmatica, nelle ultime ore ha ripreso ad allenarsi all’esterno del centro sportivo di Trigoria, svolgendo corse leggere e lavoro atletico differenziato.
Un passo avanti importante dopo i giorni di totale inattività e le sedute in palestra, ma il rientro in gruppo non è ancora imminente. L’ex Lipsia deve infatti completare un percorso di recupero graduale: la malattia lo ha debilitato più del previsto e servirà ancora tempo per riportarlo in piena condizione fisica.
L’obiettivo realistico è un rientro in gruppo dopo la sosta di metà novembre, con la speranza di averlo nuovamente a disposizione per la seconda parte del mese. Gasperini, che conta molto sulla sua spinta e sulla sua precisione nei cross, non intende affrettare i tempi, consapevole di quanto Angelino possa essere decisivo solo se pienamente recuperato.
Per ora, dunque, solo lavoro personalizzato e corsa leggera, ma il ritorno in campo comincia finalmente a intravedersi all’orizzonte.
Fonte: Corriere della Sera
Finalmente fuori dal tunnel, forza Angelino
un’altra sfiga assurda che poteva capitare solo a noi…
La nostra sfiga sono anche certi tifosi che chiacchierano senza sapere niente né capire quello che dicono.Forza Angeli’ ….alla faccia dei ” capiscioni “……..
quest’ anno la Roma è la squadra con meno indisponibili in assoluto, tutte le altre hanno le infermerie piene, non diciamo castronerie
com’è? adesso Gasperini conta su di lui. Prima invece c’era un clima gelido …. mah
Felice del suo ritorno ma , penso a tutto il fango , le insinuazioni da malelingue che i soliti giornalai hanno riversato su questa vicenda . Il minimo che potrebbero fare è chiedere scusa .
