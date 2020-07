Roma, Arison si smarca ma Friedkin c’è ancora

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Micky Arison mette subito a tacere le voci che lo vedevano interessato all’acquisto della Roma di James Pallotta circolate nei giorni scorsi.

“Non ho alcun interesse ad acquistare un club di calcio“, ha dichiarato il magnate americano, patron dei Miami Heat. “La Roma? Non c’è nulla“, ha concluso, spegnendo ogni ulteriore fantasia.

Ma se Arison chiude alla Roma, scrive oggi Il Messaggero (U. Trani), lo stesso non può dirsi di Friedkin: il texano c’è ancora e resta al momento la pista più concreta per Pallotta, intenzionato a lasciare il club in tempi relativamente brevi.

Fonte: Il Messaggero